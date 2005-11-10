Ufficiale Getafe, il primo colpo in vista dell'Europa è la conferma di Mario Martin dal Real Madrid

Il primo colpo del Getafe, che nella prossima stagione disputerà l'Europa League, è la conferma del centrocampista classe 2004 Mario Martin.

"Il Getafe CF ha esercitato l'opzione di acquisto del centrocampista Mario Martín dal Real Madrid, e il giocatore sarà legato al club per le prossime 4 stagioni, fino al 30 giugno 2030. - si legge nel comunicato del club - Mario Martín era arrivato alla squadra Azulón la scorsa estate in prestito e, da quando è entrato a far parte del team, si è affermato come un elemento importante grazie al suo impegno, alla sua personalità e alla sua qualità in campo.

Nella stagione 2025/2026, il centrocampista ha disputato 37 partite ufficiali tra LALIGA EA Sports e Copa del Rey, realizzando anche quattro gol e fornendo due assist. A soli 22 anni, Mario ha già collezionato 67 presenze in Prima Divisione ed è un presenza fissa nelle convocazioni della Nazionale spagnola Under-21, affermandosi come uno dei calciatori con il maggior potenziale nel panorama calcistico nazionale".