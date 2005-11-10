Ufficiale Il Getafe si rinforza con un terzino in prestito dall'Aston Villa: tesserato Garcia

Il Getafe ha completato l'acquisto di un terzino dall'Aston Villa: arriva nel club di Liga lo spagnolo Andres Garcia (23 anni), che si trasferisce in Spagna fino al termine della stagione con la formula del trasferimento in prestito secco.

A conferma dell'avvenuta fumata bianca, il comunicato ufficiale del club di Liga: "Il Getafe C.F. e l'Aston Villa F.C. hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in prestito di Andrés García fino al termine della stagione in corso. Il terzino destro spagnolo, classe 2003, approda in maglia azulón per rinforzare il reparto difensivo. Nato a Valencia, Andrés è cresciuto nel settore giovanile del Levante UD, con cui ha esordito in prima squadra il 3 gennaio 2023 in occasione della sfida di Copa del Rey proprio contro il Getafe C.F. Dopo l'esperienza con i Granotas, si è trasferito in Premier League per vestire la maglia dell'Aston Villa. Terzino di grande resistenza e corsa, si distingue per la capacità di accompagnare l'azione offensiva, l'affidabilità in fase difensiva e la forza nel gioco aereo. Il Getafe C.F. dà il benvenuto ad Andrés García e gli augura il meglio per questa nuova avventura con la maglia azulón".