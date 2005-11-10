Ufficiale Kral vola in Danimarca. Il ceco è un nuovo giocatore del Copenaghen

Lunga esperienza internazionale per il giocatore, che ha militato in Inghilterra, Spagna, Germania e Russia

Alex Kral è un nuovo giocatore del Copenaghen. Lo rende noto il club danese attraverso il proprio sito ufficiale. 28 anni, il centrocampista ceco arriva dall'Union Berlino. Non sono stati resi noti i dettagli dell'accordo.

Queste le prime dichiarazioni del giocatore al momento della firma: "Sono orgoglioso di trasferirmi all'FC Copenhagen, un club che seguo da anni e che riesce sempre a lasciare il segno nel calcio europeo. So che il club ha avuto una stagione difficile, ma questo mi motiva ancora di più a contribuire alla rinascita della squadra. So che a Copenaghen le aspettative sono alte, e questo mi stimola. Ho sempre dato il meglio di me quando c'era qualcosa in palio, e darò tutto per risollevare la squadra. Non vedo l'ora di dimostrare cosa posso fare nella Superliga, e il mio sogno è giocare in Champions League".