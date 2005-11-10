Ufficiale Icardi adesso è svincolato, il Galatasaray gli dice addio: "Un amore così non si dimentica"

Mauro Icardi dice addio al Galatasaray: niente rinnovo con il club turco, saluta dopo 4 stagioni e da giocatore straniero più prolifico del Cimbom. Il messaggio dedicato

Adesso è davvero ufficiale: Mauro Icardi non giocherà nel Galatasaray la prossima stagione. L'attaccante argentino di 33 anni lascia Istanbul dopo 4 anni intensi con la maglia giallorossa indosso e 133 partite disputate tra tutte le competizioni, con 77 gol personali. Il giocatore straniero con più gol nella storia del club turco. Alla scadenza naturale del contratto ormai superata, evidentemente i dialoghi con l'entourage dell'ex Inter non sono andati a buon fine e non è stato trovato un accordo per il rinnovo. Adesso Maurito è disponibile sul mercato da svincolato.

Il saluto del Galatasaray

"Caro Mauro, oggi non parliamo di addio, ma di eredità. Il fatto che tu non indossi più la maglia del Galatasaray non cambierà il posto che occupi nei nostri cuori. Perché tu, dai 7 ai 70 anni, hai conquistato il cuore di ogni tifoso del Galatasaray. Al di là dei gol segnati, dei titoli di capocannoniere conquistati, dei record infranti e delle coppe sollevate, tu hai vissuto la passione per il Galatasaray e l'hai fatta vivere a milioni di persone.

Tu non sei più soltanto colui che ha scritto il proprio nome a lettere d'oro nella storia del club, ma un valore che vivrà per sempre tra le leggende indimenticabili del Galatasaray. Caro capitano che hai reso un'intera generazione tifosa del Galatasaray, se oggi i bambini sono orgogliosi di dire 'Sono del Galatasaray', il merito è anche tuo. Tutti i tifosi del Galatasaray lo sanno... Un amore così non si dimentica".