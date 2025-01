Ufficiale Aston Villa, innesto per la difesa: dal Levante arriva il 21enne Andrés García

Rinforzo per la difesa dell'Aston Villa, che ha annunciato l'arrivo in Premier League di Andrés García dal Levante: "L'Aston Villa è lieto di annunciare l'ingaggio di Andrés García dal Levante. Il terzino si unisce al Villa per una somma non specificata. Energico e con un buon fiuto per il gol, ha registrato finora tre gol e tre assist in questa stagione. Capace di giocare sia come terzino destro che più avanzato sulla fascia, il 21enne originario di Valencia ha fatto il suo percorso nel settore giovanile del Levante prima di entrare a far parte della prima squadra. Benvenuto, Andrés!".