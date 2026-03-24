Giu. Simeone: "Io al Boca? Mai, sarebbe come andare al Real". E il River chiama Giovanni...

Le voci su un possibile ritorno di Giovanni Simeone al River Plate a metà stagione continuano a crescere. Intanto il fratello minore, Giuliano Simeone, è stato chiaro e categorico: non vestirà mai la maglia del Boca Juniors.

In un’intervista rilassata con Pollo Álvarez, Giuliano ha spiegato con ironia ma senza dubbi: "Se mi chiama Román? No, nessuna possibilità. Sarebbe come andare al Real Madrid: zero chance", sottolineando la sua totale fedeltà ai Millonarios. Il centrocampista dell’Atlético Madrid, ormai abituato alle convocazioni di Lionel Scaloni con la nazionale argentina, ha ribadito così la tradizione familiare che lega i Simeone al River Plate. La storia della famiglia con il club di Buenos Aires è lunga: Giovanni ha mosso i primi passi da professionista proprio al River, mentre il padre, Diego Simeone, guidò la squadra tra il 2007 e il 2008, vincendo il Torneo Clausura e consolidando il legame con la tifoseria.

Negli ultimi giorni, Diego Simeone ha lodato l’arrivo di Eduardo Coudet sulla panchina del River: "Lo vedo molto bene, l’arrivo del Chacho sta facendo bene alla squadra. Può trasmettere tutto il suo sapere", ha dichiarato al suo arrivo all’aeroporto di Ezeiza, tornando in Argentina dopo la partita persa dal suo Atlético Madrid contro il Real. Sui rumors riguardanti Giovanni, invece, il Cholo ha preferito il silenzio, lasciando spazio alle speculazioni. È chiaro: per i Simeone, la fedeltà non è negoziabile, e qualsiasi ipotesi di passaggio al Boca rimane completamente fuori discussione.