Ufficiale Iniesta inizia la carriera da allenatore: guiderà il Gulf United negli Emirati Arabi Uniti

Dopo aver chiuso la sua carriera calcistica negli Emirati Arabi Uniti con la maglia dell’Emirates Cultural Sport Club, la nuova avventura calcistica di Andres Iniesta riparte da Dubai. L’ex centrocampista di Barcellona e Spagna è stato infatti nominato come tecnico del Gulf United FC, club con sede nel quartiere di Al Jaddaf nella città emiratina, che nella scorsa stagione ha chiuso al decimo posto nel campionato locale.

“Unirmi al Gulf United mi è sembrato il punto di partenza ideale di questo nuovo capitolo. Il calcio mi ha dato tutto e ora voglio restituire qualcosa allenando, imparando e lavorando ogni giorno con giovani calciatori che hanno la grinta e il talento per arrivare lontano. - sono le prime parole di Iniesta - Credo nello sviluppo dei calciatori nel modo giusto: con pazienza, con una chiara idea di come si dovrebbe giocare a calcio e con una sincera attenzione per ogni singolo individuo.

Il Gulf United condivide questa filosofia, ed è per questo che sono qui. Voglio crescere come allenatore, acquisire esperienza sul campo e ottenere la licenza Pro”.