Gol lampo, pari di Lookman e rigore: Real Sociedad avanti 2-1 sull'Atletico all'intervallo
Intensità, occasioni e colpi di scena hanno caratterizzato il primo tempo della finale di Coppa del Re tra Atletico Madrid e Real Sociedad. Partita che non ci mette neanche un minuto per accendersi: dopo 14 secondi dal fischio d'inizio, Guedes mette un pallone a centro area che Barrenetxea - prevalendo nel duello aereo su un Ruggeri non impeccabile - di testa spedisce alle spalle di Musso.
Strada subito in salita per i Colchoneros che però, animati dal loro proverbiale spirito cholista, reagiscono immediatamente. Già al 19' arriva il pareggio: Griezmann suggerisce in area per Lookman, che si porta la palla sul sinistro e realizza la rete dell'1-1. L'ex Atalanta si conferma il più pericoloso dei suoi anche nei minuti successivi, non riuscendo però a firmare la doppietta.
Il primo tempo sembra essere destinato a finire in pareggio ma, al 45', arriva un altro episodio destinato a cambiare le sorti del match: nel tentativo di prendere un pallone alto, Musso interviene su Guedes e l'arbitro decreta l'inevitabile calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Oyarzabal, che non sbaglia. I baschi dunque vanno a riposo avanti 2-1, Atletico costretto a inseguire.