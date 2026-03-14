Hazard nei guai: l'ex Real e Chelsea testimonial di un sito di scommesse illegale in Belgio

Eden Hazard è finito nel mirino della giustizia. L'ex asso di Chelsea e Real Madrid è diventato recentemente ambasciatore del sito di scommesse internazionale 'Stake', che in Belgio è considerato illegale poiché privo di licenza. Secondo la Commissione per il Gioco d'Azzardo, il 35enne rischia di essere perseguito giudiziariamente qualora venisse accertata una violazione delle normative vigenti.

In ogni caso, sembra che Hazard non si rivolga specificamente al pubblico belga. Annunciato come "ambasciatore globale", sul suo profilo Instagram specifica chiaramente che 'Stake' non è disponibile né in Spagna (dove risiede attualmente dopo essersi ritirato nel 2023) e tantomeno in Belgio. Stake è un'azienda con attività a livello mondiale che ha ingaggiato come testimonial anche altri ex calciatori del calibro di Iker Casillas e Sergio Aguero.

In molti altri Paesi, tuttavia, Stake non è illegale. In Inghilterra, ad esempio, la società di scommesse è lo sponsor di maglia dell'Everton, club di Premier League. Fino alla scorsa stagione è stato anche uno sponsor di rilievo in Formula 1, con il team Stake F1 Team Kick Sauber, scuderia che da allora è stata acquisita da Audi. Resta solo da capire se Hazard avrà delle ripercussioni in merito dunque.