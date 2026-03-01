Thorgan Hazard: "Eden non mi ha mai oscurato, che rabbia quando si è ritirato"

“Essere il fratello di Eden per me è stato di grande aiuto. Io non mi sono mai sentito oscurato pur sapendo che lui è stato un calciatore di classe mondiale. Io ho cercato di fare la mia carriera andando per la mia strada. Ed è grazie a questo che ci sono riuscito". Ha parlato così Thorgan Hazard, intervistato da Gianlucadimarzio.com.

Sui motivi che lo hanno spinto Eden a ritirarsi così presto, a soli 32 anni: "Questa è una domanda da fare a lui! Anch’io ero arrabbiato quando ha preso quella decisione. C’è chi spera che tornerà? No, ormai lo vedrete solo nella partite di beneficenza".

Adesso Thorgan ha deciso di ripartire dall'Anderlecht: "Mi piacerebbe vincere un trofeo con questo club. Nei due anni precedenti siamo passati veramente vicini a vincere sia il campionato che la coppa di Belgio. Sfortunatamente non ci siamo riusciti ma è difficile vincere oggi. E lo diventa sempre di più… ci sono squadre meglio attrezzate di noi per vincere dei titoli. Dobbiamo continuare a lottare e solo facendo così tutti insieme potremo riuscirci".