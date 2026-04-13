Hazard esalta Dembele: "Talento incredibile da 10 anni, ora si sta esprimendo al top"

La stagione di Ousmane Dembélé con la maglia dell’Paris Saint-Germain non sta forse raggiungendo i picchi straordinari dell’annata precedente che lo aveva portato a vincere il Pallone d'Oro, ma i numeri restano comunque di altissimo livello. L’attaccante francese ha infatti messo insieme 14 gol e 8 assist in tutte le competizioni, confermandosi una pedina estremamente efficace nello scacchiere offensivo del club parigino. Una produzione costante che testimonia il suo impatto, anche quando le prestazioni non fanno sempre rumore.

A sottolinearne la crescita è stato anche Eden Hazard, che ha speso parole di grande stima nei confronti dell’ex Barcellona: "Il lavoro paga, è la prova. Sappiamo tutti che Ousmane ha un talento incredibile, lo sappiamo da dieci anni. Ora lo stiamo vedendo davvero esprimersi". Hazard ha poi evidenziato anche il ruolo dello staff tecnico del PSG, sottolineando come la gestione del giocatore sia stata fondamentale: "Ha un allenatore che lo aiuta molto, che sa gestirlo. È questo il calcio che vogliamo vedere".

Un attestato di fiducia importante per Dembélé, che continua a vivere una fase della carriera in cui talento e maturità sembrano finalmente trovare un equilibrio più stabile, al servizio delle ambizioni europee del Paris Saint-Germain.