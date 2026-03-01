Hazard: "Ogni anno avevo contatti col PSG, non ci sono andato per amore del Lille"

Tra le grandi sliding doors del mercato europeo degli ultimi anni c’è anche quella che avrebbe potuto portare Eden Hazard a Parigi. Un’ipotesi rimasta tale, nonostante i continui contatti e il forte interesse del Paris Saint-Germain durante gli anni dell’attaccante belga al Chelsea.

A spiegare i motivi di quei no reiterati è stato lo stesso Eden Hazard, intervenuto ai microfoni di RMC. Il belga ha chiarito come la sua scelta non sia mai stata legata a valutazioni economiche o sportive, bensì a una questione di appartenenza: “Ogni anno avevo contatti con il PSG, ma nella mia testa era tutto molto chiaro. Quando ho lasciato il Lille mi sono detto che non sarei mai tornato in Francia per un altro club”.

Un legame profondo con il Nord e con il Lille che ha avuto un peso determinante: “Per la gente di Lille non volevo giocare nel PSG. Era un grande club, stava arrivando Nasser Al-Khelaïfi, c’erano investimenti enormi e la Champions garantita, ma il mio sogno era un altro”.