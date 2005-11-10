Hernan Crespo riparte dal Messico: inizia la sua nuova avventura sulla panchina dell'Atlas
Hernan Crespo è pronto a cominciare una nuova avventura in panchina. L'ex attaccante argentino, protagonista in carriera anche con la maglia dell'Inter, è stato ufficializzato come nuovo allenatore dell'Atlas, club di Guadalajara.
L'annuncio è arrivato direttamente attraverso i canali social della società messicana, che ha accolto il tecnico con un messaggio di benvenuto: "Fiel, vi presentiamo il nostro nuovo allenatore. Benvenuto a casa tua, Hernan Crespo".
Un'altra tappa in una carriera internazionale
Per Crespo si tratta di un nuovo capitolo di un percorso da allenatore già particolarmente ricco di esperienze in diversi Paesi. Dopo gli inizi al Modena, il tecnico argentino ha guidato Banfield e Defensa y Justicia in patria, prima di trasferirsi in Brasile sulla panchina del San Paolo. Successivamente sono arrivate le esperienze con l'Al-Duhail e con l'Al Ain.
Ora la sfida con l'Atlas
Il passaggio all'Atlas rappresenta quindi una nuova occasione per misurarsi in un campionato diverso e aggiungere un'altra esperienza internazionale al proprio curriculum. Crespo riparte così dal Messico con l'obiettivo di dare nuova identità alla squadra e provare a costruire un progetto ambizioso a Guadalajara. Per l'ex centravanti nerazzurro si apre dunque un'altra pagina di una carriera da tecnico che continua a portarlo in giro per il mondo.