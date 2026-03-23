Hjulmand verso l'addio al Bayer Leverkusen: per sostituirlo spunta il giovane Hurzeler

Il futuro di Fabian Hurzeler potrebbe essere nuovamente in Germania, dove aveva allenato il St. Pauli dal dicembre 2022 al giugno 2024. L’attuale tecnico del Brighton potrebbe infatti chiudere la sua esperienza inglese dopo due stagioni per sedersi sulla panchina di una big di Bundesliga.

Secondo quanto riferito da Sky Sports infatti il giovane allenatore, classe ‘93, sarebbe nella lista dei possibili sostituti di Kasper Hjulmand al Bayer Leverkusen. Attualmente il danese è infatti sotto pressione per i risultati e a fine stagione potrebbe salutare il club tedesco dopo appena una stagione. Per questo le Aspirine stanno guardandosi attorno alla ricerca di un profilo giovane e di prospettiva – come fu Xabi Alonso - e avrebbero messo gli occhi sul tedesco-statunitense.