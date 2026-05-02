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Problemi sui calci piazzati? Il Brighton di Hurzeler chiede aiuto a un combattente di MMA

Problemi sui calci piazzati? Il Brighton di Hurzeler chiede aiuto a un combattente di MMATUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Yvonne Alessandro
Oggi alle 10:41Calcio estero
Yvonne Alessandro

Nel mondo del calcio capita ormai spesso di assistere a idee innovative e originali per allenarsi, tutto per far progredire la propria squadra. È il caso del Brighton questa volta, con l'allenatore Fabian Hurzeler a far sorridere. Infatti, per aiutare i suoi giocatori a migliorare sui calci piazzati, il tecnico 33enne ha fatto appello a un combattente di MMA affinché portasse la sua esperienza nei duelli uno-contro-uno.

"Esistono diversi modi di usare il proprio corpo e le proprie abilità per vincere i duelli individuali, specialmente durante le palle vive, e un lottatore di MMA affronta costantemente questo tipo di scontri", ha spiegato Hurzeler circa questa strategia. "Il suo ruolo è trovare il modo di sconfiggere l'avversario, e a noi piace trarre ispirazione da altri sport", ha spiegato in conferenza stampa. "Non vogliamo lasciarci battere facilmente da squadre fisicamente più imponenti. La nostra statura potrebbe non avvantaggiarci, ma ci sono sempre modi per difendersi e attaccare in questi duelli. Ecco perché stiamo cercando di utilizzare diverse tecniche derivate dalla MMA".

Per giustificare questa scelta, Hurzeler ha insistito sull'importanza crescente dei calci piazzati in Premier League in questa stagione. E l'Arsenal di Mikel Arteta è una delle eccellenze in questo senso. A quattro giornate dalla fine del campionato, il Brighton occupa il 6° posto, guidando un gruppo di sette squadre in lotta per gli ultimi posti europei, tutte racchiuse in soli quattro punti.

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