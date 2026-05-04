Il Brighton vola e premia Hurzeler: c'è l'accordo con l'allenatore per un lungo rinnovo

Il Brighton guarda al futuro e blinda la propria guida tecnica. Il club inglese ha infatti raggiunto un accordo con Fabian Hurzeler per un nuovo contratto a lungo termine, come riferito dalla BBC. Il tecnico tedesco, oggi 33enne, era arrivato all’Amex Stadium all’inizio della stagione scorsa dopo l’esperienza vincente al St. Pauli, dove aveva conquistato la Bundesliga 2. Nonostante un contratto ancora valido per altri 12 mesi, la società ha deciso di anticipare i tempi e prolungare il rapporto, premiando il lavoro svolto finora.

Nominato allenatore nel giugno 2024 a soli 31 anni, Hurzeler è diventato il più giovane tecnico a tempo pieno nella storia della Premier League, raccogliendo l’eredità di Roberto De Zerbi, oggi al Tottenham. In questa stagione fin qui ha portato il Brighton all’ottavo posto con 50 punti a tre giornate dalla fine, mantenendo viva la corsa a un piazzamento europeo.

Il sesto posto, attualmente distante due lunghezze, resta nel mirino e potrebbe persino aprire scenari inattesi, mentre appare più complicata la rincorsa al quinto posto occupato dall’Aston Villa, lontano otto punti. Nonostante i recenti interessamenti dalla Bundesliga, con il Bayer Leverkusen tra i club accostati, il Brighton ha scelto di puntare ancora su Hurzeler, confermando la fiducia in uno dei profili emergenti più interessanti del panorama europeo.