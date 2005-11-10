Ufficiale Hoffenheim, il primo colpo di mercato arriva dal Wolfsburg: preso Wimmer

Nuovo rinforzo per l'Hoffenheim in vista della stagione 2026-27. Il club tedesco ha ufficializzato l'arrivo di Patrick Wimmer, esterno offensivo prelevato dal Wolfsburg e pronto a mettersi a disposizione di Christian Ilzer dopo gli impegni con la nazionale austriaca ai prossimi Mondiali.

A 25 anni, Wimmer rappresenta un innesto importante per il reparto offensivo del club di Kraichgau, che punta sulla sua duttilità e sulla sua esperienza già maturata in Bundesliga. L'attaccante ha sottoscritto un accordo di lunga durata, confermando la volontà della società di investire su di lui anche in prospettiva futura.

Grande soddisfazione nelle parole del direttore sportivo Paul Pajduch, che ha spiegato le ragioni dell'operazione: "Patrick è un giocatore molto versatile nel reparto avanzato e ha già dimostrato il suo valore in Bundesliga. La sua intensità, così come la sua aggressività nei duelli, si sposano perfettamente con il nostro modo di giocare".

Il dirigente ha inoltre sottolineato come il trasferimento non fosse affatto scontato: "Dopo la retrocessione del Wolfsburg aveva ricevuto numerose richieste, sia dalla Germania che dall'estero. Per questo siamo particolarmente felici che abbia scelto il nostro progetto".