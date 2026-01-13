Lazio, piace Wimmer in caso di addio di Cancellieri: contatti con l'entourage avviati

Le corsie offensive della Lazio sono al centro di un possibile restyling. A Formello si valutano scenari in entrata e in uscita, con una trattativa che potrebbe innescare l’effetto domino: Matteo Cancellieri è nel mirino del Brentford, pronto a mettere sul tavolo un’offerta da circa 15 milioni di euro. Soldi che la Lazio potrebbe reinvestire in un altro esterno offensivo.

In caso di partenza dell’ex Verona, i biancocelesti stanno già sondando il terreno per il sostituto. Il nome caldo - scrive il Corriere della Sera - è quello di Patrick Wimmer, ala destra del Wolfsburg. Domenica il suo agente, Josef Bachleitner, era a Monaco per confrontarsi con il club tedesco sul futuro dell’austriaco, in scadenza nel giugno 2027. Il Wolfsburg spinge per il rinnovo e non apre alla formula del prestito: la richiesta è di almeno 15 milioni. Su Wimmer si registrano anche gli apprezzamenti della Fiorentina. A Formello i contatti passano da Franco Granello, referente italiano della More than Sport.

Parallelamente resta vivo un sogno che profuma di Brasile: Rayan, classe 2006 del Vasco de Gama, considerato uno dei nuovi talenti del calcio verdeoro. L’operazione richiederebbe un investimento attorno ai 50 milioni; Fabiani prova a costruire la trattativa puntando su una percentuale sulla futura rivendita, ma la strada è in salita. Porte girevoli, dunque: prima le uscite, poi l’assalto al profilo giusto per alzare il livello sulle fasce. La Lazio prepara le mosse.