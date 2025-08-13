Ufficiale
Lione, innesto in mezzo al campo: Karabec in prestito con diritto dallo Sparta Praga
Il Lione ha annunciato l’arrivo dallo Sparta Praga del centrocampista classe 2003 Adam Karabec in prestito oneroso con diritto di riscatto. Come si legge nella nota del club francese alla società ceca andranno 300mila euro per il prestito fino a fine anno con l’opzione d’acquisto fissata a 3,5 milioni di euro più altri 800mila euro di bonus e un 15 % sulla cifra della futura rivendita.
Il giocatore è cresciuto nello Sparta Praga dove ha collezionato 141 presenze con 13 gol prima di essere ceduto all’Amburgo nella passata stagione dove ha messo a segno tre reti in 33 presenze contribuendo al ritorno in Bundesliga dello storico club tedesco. Ora per il ceco una nuova esperienza in Francia con la maglia del Lione.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
