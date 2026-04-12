Il Celta paga le fatiche di Coppa e perde (ancora) 3-0: l'Oviedo lascia l'ultima piazza
Tre giorni da incubo per il Celta Vigo. Dopo la rovinosa sconfitta nell'andata dei quarti di Europa League contro il Friburgo, i galiziani perdono con lo stesso punteggio - stavolta in casa - contro il Real Oviedo, che lascia così l'ultima posizione in classifica al Levante. Finisce 0-3, decidono le reti di Reina e Vinas (doppietta).
Questo il programma della 31^ giornata
Venerdì 10 aprile
Real Madrid - Girona 1-1
Sabato 11 aprile
Real Sociedad - Alavés 3-3
Elche - Valencia 1-0
Barcellona - Espanyol 4-1
Siviglia - Atletico Madrid 2-1
Domenica 12 aprile
Osasuna - Real Betis 1-1
Maiorca - Rayo Vallecano 3-0
Celta Vigo - Real Oviedo 0-3
Athletic Club - Villarreal ore 21:00
Lunedì 13 aprile
Levante - Getafe ore 21:00
Barcellona 79
Real Madrid 70
Villarreal 58
Atl. Madrid 57
Betis 46
Celta Vigo 44
Real Sociedad 42
Getafe 41
Osasuna 39
Espanyol 38
Ath. Bilbao 38
Girona 38
Vallecano 35
Valencia 35
Maiorca 34
Siviglia 34
Alaves 33
Elche 32
Oviedo 27
Levante 26