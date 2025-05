Ufficiale Il Chelsea blinda il giovane finlandese Jimi Tauriainen fino al 2027

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Chelsea ha annunciato che il giovane centrocampista Jimi Tauriainen ha firmato un nuovo contratto che lo legherà al club dell'ovest di Londra fino al 30 giugno 2027.

Il talento finlandese ventenne è arrivato ai Blues nel 2020 dall'Helsingin Jalkapalloklubi e ha costantemente scalato le classifiche del vivaio, giocando sia con l'Academy sia dell'Under 18 che quella dell'Under 21. L'ascesa di Tauriainen è poi culminata nel febbraio 2024, quando è stato convocato in panchina per la finale di Coppa di Lega a Wembley persa contro il Liverpool. Pochi giorni dopo, ha esordito in prima squadra in una partita del quinto turno di FA Cup contro il Leeds United a Stamford Bridge, subentrando a partita in corso.

Il 2 maggio di quest'anno ha fatto il suo esordio in Premier League, subentrando in campo per pochi minuti finali nella vittoria casalinga contro il Tottenham, segnando un'altra pietra miliare nel suo percorso di crescita. Nonostante abbia saltato la stagione 2024/25 a causa di un infortunio pre-stagionale, la decisione del Chelsea di estendere il suo contratto per altri due stagioni sottolinea la fiducia che a Stamford Bridge hanno nel suo potenziale e l'impegno per il suo recupero e la sua crescita.