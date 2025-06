Ufficiale Il Chelsea comincia a rinforzarsi: dallo Strasburgo arriva il 19enne Mamadou Sarr

Il Chelsea ha annunciato di aver completato il trasferimento di Mamadou Sarr dallo Strasburgo, squadra di Ligue 1. Il difensore ha firmato un contratto fino al 2033. Ecco il comunicato ufficiale: "Mamadou è stato un titolare dello Strasburgo nella stagione 2024/25 e ha giocato un ruolo fondamentale nel garantire alla squadra francese la qualificazione alle competizioni europee della prossima stagione. Il diciannovenne ha collezionato 28 presenze in tutte le competizioni e ha aiutato il club ad assicurarsi un posto nei play-off della UEFA Conference League della prossima stagione.

Mamadou ha mostrato il suo grande potenziale nelle giovanili del Lens prima di unirsi al Lione. Dopo aver giocato in tutte le squadre giovanili del club, ha esordito in prima squadra nella penultima partita della stagione 2022/23. Ha poi giocato altre due partite nella stagione successiva, prima di essere prestato per cinque mesi al club belga del Molenbeek.

Mamadou, nazionale francese Under 20, è arrivato allo Strasburgo lo scorso agosto e si è rapidamente affermato come titolare fisso in difesa. Ha collezionato 27 presenze da titolare in Ligue 1, con lo Strasburgo che ha conquistato il settimo posto in classifica. Il suo talento è stato riconosciuto dal suo Paese, dove ha militato in diverse squadre giovanili; le sue ultime apparizioni risalgono alla nazionale francese Under 20".