Ufficiale Un ex nazionale inglese per il Wrexham: dal Leicester arriva il difensore Conor Coady

Il Wrexham di Ryan Reynolds aggiunge un altra pedina di esperienza e ufficializza l'ingaggio dell'ex difensore della nazionale inglese Conor Coady dal Leicester City. Il giocatore ha superato le visite mediche nella giornata di ieri ed è pronto ad unirsi alla squadra del Championship con un accordo del valore di circa 2 milioni di sterline. Questa la nota ufficiale del Wrexham:

"Il Wrexham AFC è lieto di annunciare l'ingaggio di Conor Coady dal Leicester City per una cifra non resa nota, in attesa dell'autorizzazione e delle registrazioni internazionali. Coady, 32 anni, arriva con un contratto di due anni fino alla fine della stagione 2026/27, con l'opzione di un anno aggiuntivo.

Il dieci volte nazionale inglese arriva al Club dai Foxes, dove ha giocato 43 volte in tutte le competizioni. Il difensore nato a Liverpool aggiunge un'esperienza fondamentale alla squadra con 485 presenze da professionista, 198 delle quali in Premier League.

Dopo aver firmato per il Wrexham, le prime parole del giocatore sono state: "Sono al settimo cielo. È un giorno speciale, lo ammetto. Abbiamo visto tutti cosa ha fatto il Club negli ultimi anni e per me entrare a farne parte è davvero speciale. Non vedo l'ora di incontrare i ragazzi e iniziare".