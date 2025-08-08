Ufficiale Il City Group muove le pedine: Vitor Reis passa in prestito al Girona fino a giugno

Il Girona ha ufficializzato l’arrivo in prestito del giovane difensore brasiliano Vitor Reis, proveniente dal Manchester City. Il classe 2006 resterà in Catalogna fino al termine della stagione 2025/26, con l’obiettivo di proseguire il suo percorso di crescita in un campionato competitivo come LaLiga.

Nato a São José dos Campos, nello Stato di San Paolo, Vitor Reis ha mosso i primi passi nel calcio in una scuola della sua città, prima di entrare nel vivaio del Palmeiras all’età di 10 anni. Con il club paulista ha esordito tra i professionisti, collezionando 22 presenze e 2 gol nella sua prima stagione. Le sue prestazioni, improntate su solidità difensiva, personalità e leadership nonostante la giovane età, lo hanno fatto emergere come uno dei talenti più promettenti del calcio brasiliano.

Le sue qualità - forza fisica, abilità nel gioco aereo e buona visione nella costruzione dal basso - hanno attirato l’attenzione del Manchester City, che lo ha acquistato nel gennaio 2025 e lo ha legato con un contratto fino al giugno 2029. Ora Vitor Reis approda al Girona - club del City Football Group - per fare esperienza in prima squadra e confrontarsi con il calcio europeo di alto livello. Un nuovo passo importante per un difensore che vuole confermare le aspettative