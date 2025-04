Ufficiale "Il figliol prodigo torna a casa". Felipão Scolari nuovo coordinatore tecnico del Gremio

"Il figliol prodigo" torna a casa. Così, Il Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ha annunciato che Luiz Felipe Scolari sarà il nuovo coordinatore tecnico della squadra. Il decano degli allenatori brasiliani, pluricampione negli anni '90 come allenatore del Grêmio e con esperienza nel ruolo acquisita più di recente all'Athletico-PR, assume questo incarico per la prima volta nel Club.

Questo il comunicato: "Felipão guidò la squadra alla vittoria della Copa do Brasil nel 1994, della Libertadores nel 1995 e del campionato brasiliano nel 1996, oltre alla vittoria della Recopa Sudamericana nello stesso anno. Ha avuto un ruolo importante anche nella ricostruzione della squadra nel 2015, che l'anno successivo ha vinto la Copa do Brasil per la quinta volta. La sua ultima presenza nella panchina del Grêmio risale al 2021.

Nella sua carriera di allenatore, ha guidato la nazionale brasiliana alla vittoria della quinta Coppa del Mondo nel 2002, per poi tornare in nazionale in occasione della Coppa del Mondo del 2014. Tra il 2003 e il 2008 è stato alla guida del Portogallo e ha lavorato anche per squadre straniere come il Chelsea/ENG e il Guangzhiu Evergrande/CHI, tra le altre". Questo annuncio arriva pochi giorni dopo quello del nuovo tecnico, ovvero Mano Menezes.