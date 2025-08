Ufficiale Anche i giovani vanno in Arabia Saudita: il Neom si accaparra un talento del Monaco

Asse Francia-Arabia Saudita, ancora una volta. il Neom SC non perde tempo, assicurandosi un giovane talento direttamente dalla Ligue 1. Il Monaco ha infatti annunciato ufficialmente la cessione del centrocampista Saïmon Bouabré alla formazione neopromossa nella Saudi Pro League.



Il comunicato diramato dal club monegasco è il seguente: "L'AS Monaco annuncia il trasferimento del centrocampista diciannovenne Saïmon Bouabré al Neom SC, promosso in prima divisione saudita". Un'operazione significativa dal punto di vista economico: il trasferimento - riferisce Foot Mercato - si è chiuso sulla base di 10 milioni di euro fissi, più 2 milioni di euro di bonus, per un totale che può arrivare a 12 milioni.

Nato a Saint-Étienne, Bouabré era arrivato nel Principato nel luglio 2021, distinguendosi fin da subito nelle formazioni giovanili. Il suo contributo è stato fondamentale, in particolare, per la vittoria della prestigiosa Coupe Gambardella nella stagione 2022-2023. Nonostante le sue sole 4 presenze in Ligue 1 e 1 in Coupe de France con la prima squadra, il centrocampista della nazionale Under 20 francese si prepara ora a una nuova stimolante avventura nel campionato saudita, dove cercherà di ritagliarsi uno spazio da protagonista.