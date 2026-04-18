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Il lavoro dell'Arsenal sui piazzati raccontato da Jorginho: "Un po' come fare i compiti a casa"

Il lavoro dell'Arsenal sui piazzati raccontato da Jorginho: "Un po' come fare i compiti a casa"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:19Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Un metodo quasi scolastico, ma tremendamente efficace. Jorginho ha raccontato la sua esperienza all’Arsenal, soffermandosi su uno degli aspetti più distintivi della gestione di Mikel Arteta: la cura maniacale dei calci piazzati.

Arrivato nel gennaio 2023 dal Chelsea, il centrocampista ha contribuito al percorso dei Gunners verso tre secondi posti consecutivi in Premier League, portando esperienza e leadership. Con il tempo, però, il suo spazio si è ridotto, fino alla scelta di ripartire dal Flamengo: “Quando non giochi è difficile restare motivato, sentivo il bisogno di ritrovare entusiasmo”.

Tra i ricordi più significativi, proprio il lavoro sui piazzati: “È come fare i compiti a casa. Non sempre è divertente, ma quando arriva il test e fai bene, capisci perché lo fai”. Numeri alla mano, l’Arsenal ha costruito una parte importante dei propri gol da queste situazioni, rendendole un’arma decisiva.

Jorginho riconosce il valore del metodo, ma mette in guardia: “Se ti concentri solo su questo, perdi la qualità del gioco. Serve equilibrio”. Infine, uno sguardo alla corsa al titolo: “Devono liberarsi del peso del passato. Se pensano troppo agli anni senza vincere, rischiano di mettersi pressione. Devono credere nella loro forza”.

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