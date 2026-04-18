Jorginho spiega l’addio all’Arsenal: “Avevo bisogno di sentirmi di nuovo protagonista”

Dietro la scelta di lasciare l’Arsenal non c’è solo una questione tecnica, ma soprattutto personale. Jorginho ha raccontato i motivi che lo hanno spinto a salutare i Gunners dopo due anni e mezzo, spiegando come il ridotto minutaggio abbia inciso profondamente sulla sua decisione.

Arrivato nel gennaio 2023 dal Chelsea, il centrocampista si era inizialmente ritagliato un ruolo importante nello scacchiere di Mikel Arteta, contribuendo al percorso della squadra ai vertici della Premier League. Col passare del tempo, però, lo spazio si è ridotto: 79 presenze complessive, ma solo 46 da titolare.

Una situazione che ha inevitabilmente pesato: “Quando non sei in campo - le parole di Jorginho al Times - mantenere alta la motivazione diventa complicato. Sentivo il bisogno di andare in un posto dove potessi giocare con gioia”, ha spiegato. Da qui la scelta di ripartire dal Flamengo, alla ricerca di continuità e centralità.

Jorginho ha comunque lasciato un segno, sia nello spogliatoio che in campo, contribuendo con esperienza e leadership in una squadra arrivata per tre anni consecutivi a un passo dal titolo.