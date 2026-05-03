Il Mainz festeggia la salvezza in Bundesliga: 2-1 al St.Pauli, ancora in piena lotta
Il Mainz centra l’obiettivo e conquista la permanenza in Bundesliga anche per la prossima stagione. I 05ers superano il St. Pauli con un successo meritato, costruito già nei primi minuti di gioco. La squadra di casa parte forte e trova subito il vantaggio con Tietz al 6’, indirizzando una gara che appare sin da subito in controllo. Prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio firmato da Mwene, che mette in discesa la sfida contro uno St. Pauli in difficoltà.
Nella ripresa il copione resta invariato fino al finale, quando Cesay accorcia le distanze all’87’, riaprendo solo parzialmente il match. Un brivido che però non cambia il destino dell’incontro. Il triplice fischio certifica così la salvezza del Mainz, mentre per lo St. Pauli resta l’amarezza di una sconfitta che complica il cammino nel finale di stagione.
Il programma completo
Bayern - Heidenheim 3-3
Werder Brema - Augsburg 1-3
Francoforte - Amburgo 1-2
Hoffenheim - Stoccarda 3-3
Union Berlino - Colonia 2-2
Leverkusen - Lipsia 4-1
St. Pauli - Magonza
Monchengladbach - Dortmund
Friburgo - Wolfsburg
Dortmund - Francoforte
Questa la classifica di Bundesliga
Bayern 83 punti (32 partite giocate)
Dortmund 67 (31)
RB Lipsia 62 (31)
Leverkusen 58 (32)
Stoccarda 58 (32)
Hoffenheim 58 (32)
Francoforte 43 (32)
Friburgo 43 (31)
Augusta 40 (32)
Mainz 37 (32)
Augsburg 34 (32)
Union Berlino 33 (32)
Colonia 32 (32)
Monchengladbach 32 (31)
Brema 32 (32)
St. Pauli 26 (32)
Wolfsburg 25 (31)
Heidenheim 23 (32)