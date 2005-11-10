Ufficiale
Ancora un rinnovo in casa Vicenza. Carraro ha prolungato l'accordo fino al 2028
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Con la Serie B conquistata esattamente tre mesi fa, era il 16 marzo, il Vicenza prosegue la formazione della rosa in vista della prossima stagione, con un'altra conferma dopo quelle arrivate nelle scorse settimane. Un altro pilastro biancorosso ha infatti prolungato il suo contratto: Marco Carraro ha fissato la nuova scadenza al 30 giugno 2028.
Come ha fatto sapere la società mediante la nota che di seguito riportiamo:
"La società L.R. Vicenza è lieta di annunciare il prolungamento di contratto di Marco Carraro fino al 30 Giugno 2028.
Da parte di tutto il Club i più sentiti auguri a Marco per il prosieguo della sua esperienza in biancorosso".
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