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Nuova avventura per Issa Soumaré: in scadenza con il Le Havre, ha firmato per il Rennes

Nuova avventura per Issa Soumaré: in scadenza con il Le Havre, ha firmato per il Rennes TUTTOmercatoWEB
Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 22:42Calcio estero

In scadenza di contratto con il Le Havre, Issa Soumaré ha deciso di intraprendere una nuova avventura in Bretagna. L'attaccante senegalese ha firmato con il Rennes fino al 2030 ed è pronto a iniziare questo nuovo capitolo della sua carriera.

Cresciuto nella prestigiosa Académie Génération Foot, la stessa che ha formato giocatori come Sadio Mané, Ismaïla Sarr e Fallou Diagne, Issa Soumaré è approdato in Francia nel 2019 firmando con l'US Orléans. Autore di 8 gol nel campionato National, ha poi proseguito la sua carriera in Belgio con il Beerschot, prima di vestire le maglie di Quevilly-Rouen e successivamente del Le Havre.

Prestato all'Auxerre, ha contribuito alla conquista del titolo di campione della Ligue 2 nel 2024, collezionando 17 presenze. Tornato in Normandia, è diventato uno degli uomini chiave del sistema di gioco di Didier Digard.

Capace di adattarsi a diversi ruoli offensivi, sia come punta centrale, in un attacco a due o sulla fascia sinistra, l'attaccante ha disputato un'ottima seconda parte del 2025, mettendo a segno 5 gol e fornendo 4 assist. La sua squadra ha conquistato la salvezza nelle battute finali della stagione, vincendo 3-2 sul campo dello Strasburgo, partita nella quale Soumaré ha servito l'assist per il gol del momentaneo pareggio.

In campo nelle ultime 52 partite di Ligue 1 del Le Havre

La stagione 2025/26 è stata quella della definitiva consacrazione. L'attaccante senegalese ha preso parte a tutte le 34 gare di Ligue 1 disputate dal Le Havre, partendo titolare in 33 occasioni. Instancabile nel lavoro per la squadra, ha chiuso il campionato con 8 reti e 5 assist.

L'unica volta in cui non è stato schierato dall'inizio è stata a gennaio contro il Monaco, entrando comunque in campo all'intervallo. A conferma della fiducia riposta in lui da Didier Digard, ha indossato la fascia da capitano in cinque occasioni. Un dato testimonia più di ogni altro la sua continuità: Soumaré ha preso parte alle ultime 52 partite consecutive del Le Havre in campionato.

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