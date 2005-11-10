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Il Sassuolo Femminile riparte da Colantuono. Il tecnico è stato confermato fino al 2027

Il Sassuolo Femminile riparte da Colantuono. Il tecnico è stato confermato fino al 2027 TUTTOmercatoWEB
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 17:14Calcio femminile

Si muove il Sassuolo Femminile in vista della prossima stagione, e il primo step è stata la conferma del tecnico Salvatore Colantuono, che - dopo la salvezza raggiunta nella stagione archiviata - ha prolungato fino al 30 giugno 2027.
Di seguito, la nota della compagine neroverde:

"L’ U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con Salvatore Colantuono per il rinnovo del contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2027.

Arrivato in neroverde nel gennaio 2026, Mister Colantuono ha assunto la guida della Prima Squadra Femminile a stagione in corso, conducendo le neroverdi alla permanenza in Serie A Women. Classe 1977, il tecnico era approdato al Sassuolo dopo le esperienze sulla panchina del Parma, con cui aveva conquistato la promozione in Serie A al termine della stagione 2024/25, e del Cittadella Women, dove aveva ottenuto il riconoscimento della Panchina d’Argento per i risultati raggiunti nel campionato di Serie B.

La permanenza dell’allenatore rappresenta un segnale di continuità per il progetto tecnico della Prima Squadra Femminile in vista della stagione 2026/27.

Il Club augura a Mister Colantuono buon lavoro e le migliori soddisfazioni per il prosieguo del percorso in neroverde".

Sempre ai canali ufficiali del club, hanno fatto seguito le parole del tecnico dopo la conferma: "Sono onorato di poter proseguire il percorso a Sassuolo, è un orgoglio rappresentare questa società. Ringrazio la famiglia Squinzi, il Presidente Carlo Rossi e il Direttore Alessandro Terzi per la fiducia, darò tutto me stesso per questi colori".

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