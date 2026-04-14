Il PSG fa follie per Luis Enrique: fitte trattative per il rinnovo, con ingaggio da re

Da un club di star alla preferenza del collettivo, il Paris Saint-Germain in questo senso ha fatto un cambiamento drastico che ha portato nel giro di due anni a risultati estremamente positivi ed evidenti. Tutto sotto la gestione Luis Enrique e il direttore sportivo Luis Campos, in un connubio di idee vincenti. In appena due stagioni e mezza, il PSG ha centrato uno storico Triplete, culminato con la conquista della prima Champions League nella storia del club dopo il 5-0 in finale contro l’Inter. Poi Supercoppa UEFA, Coppa Intercontinentale, mentre l'unico passaggio a vuoto è stato al Mondiale per Club.

Quello che stupisce è la nuova filosofia del PSG, attorno a pilastri come Vitinha, Achraf Hakimi e Dembélé, puntando su pressione alta e versatilità. Anche nella stagione attuale la squadra conferma la propria maturità, arrivando ai momenti decisivi con un'identità chiara, a immagine e somiglianza del proprio allenatore. Come nel match d'andata contro il Liverpool in Champions League. Lo spogliatoio e la dirigenza sono compatti, mentre Luis Enrique ormai è imprescindibile.

Il PSG ha avviato trattative serrate per il rinnovo del contratto del tecnico 55enne: l'obiettivo è una firma fino al 2030. Secondo RMC Sport, l'accordo prevede un incremento salariale significativo: attualmente percepisce circa 11 milioni lordi annui, ma con un nuovo accordo potrebbe diventare l’allenatore più pagato al mondo. La volontà del club è chiudere l'intesa prima della fine della stagione ed evitare blitz di altri club o guai di altro genere.