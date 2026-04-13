Il rosso più assurdo: Corinthians, André espulso col VAR per essersi toccato i genitali

Il derby tra Corinthians e Palmeiras si è concluso con uno 0-0 teso e ricco di episodi controversi, ma a far discutere più del risultato è stato quanto accaduto al centrocampista André. Il giocatore è stato infatti espulso nel corso del primo tempo dopo un gesto giudicato antisportivo, avvenuto in seguito a un duello aereo con Andreas Pereira. Al momento di rialzarsi, André si sarebbe toccato le parti intime sopra i pantaloncini, un’azione immediatamente notata da un avversario, Maurício, che ha richiamato l’attenzione dell’arbitro chiedendo l’intervento del VAR.

Dopo la revisione al monitor a bordo campo, il direttore di gara Flavio Rodrigues de Souza ha deciso di estrarre il cartellino rosso, spiegando pubblicamente la decisione tramite microfono allo stadio. Una scelta confermata anche dalle immagini, che hanno evidenziato il gesto incriminato. Una decisione che rientra pienamente nel regolamento: "Il gioco prevede sanzioni per comportamenti offensivi o antisportivi, e in questo caso l’arbitro, dopo revisione VAR, ha applicato correttamente il cartellino rosso".

La situazione ha avuto un impatto pesante sulla gara, già complicata per il Corinthians, che ha poi terminato l’incontro in nove uomini a causa di un’ulteriore espulsione di Matheuzinho dopo un altro intervento del VAR. Non è peraltro un episodio isolato: nelle ultime settimane il club paulista era già stato protagonista di casi simili, alimentando un dibattito interno sul comportamento dei propri giocatori.