Ricordate Jesse Lingard? L'ex United ha segnato il 1° gol in Libertadores con il Corinthians

Nella notte del giovedì, il Corinthians ha battuto il Peñarol per 2-0, mantenendo il punteggio pieno nel girone di Libertadores. Ed è stata una serata speciale per Jesse Lingard, che ha realizzato il suo primo gol con la maglia del Timao in casa e lanciato la squadra verso gli ottavi. L'attaccante inglese, che ha lasciato il Manchester United nel 2022, ha espresso tutta la sua emozione per la prima rete siglata alla Neo Quimica Arena.

"Sì, è un sentimento diverso. La Libertadores è una competizione gigante, vogliamo arrivare in finale", ha dichiarato ai microfoni di ESPN. "Oggi abbiamo lavorato duro e abbiamo meritato la vittoria", ha affermato. Successivamente, il numero 77 ha parlato del suo ambientamento nel calcio brasiliano e alla filosofia di lavoro dell'allenatore Fernando Diniz, dal suo arrivo il 2 marzo: "All'inizio devi adattarti molto velocemente e abituarti a come il tecnico vuole che tu giochi. L'intera squadra si sta adattando rapidamente allo stile di gioco del mister. Sono 7 o 8 partite che non perdiamo, quindi stiamo facendo qualcosa di giusto e lavorando sodo".

Questo risultato porta il Corinthians a 9 punti nel Gruppo E della Libertadores, consolidando il primato isolato nel girone e confermandosi come miglior squadra, per rendimento complessivo della fase a gironi della competizione continentale. Lasciato l'FC Seoul e sbarcato per la prima volta in Sudamerica, aveva segnato per la prima volta con la maglia del Timao lo scorso 22 aprile in Coppa del Brasile, prima di sbloccarsi anche su campo internazionale e abbattere gli uruguaiani del Penarol, arrivati nella semifinale della competizione due anni fa.