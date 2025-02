Ufficiale Il Tottenham chiude col botto: preso Mathys Tel dal Bayern, spunta il diritto di acquisto

Alla fine è tutto vero: Mathys Tel ha lasciato il Bayern Monaco per trasferirsi al Tottenham. L'ala sinistra classe 2005 francese con pochissimo spazio sotto la guida di Vincent Kompany è andato a cercarlo altrove, precisamente dagli Spurs in Premier League, per i quali giocherà in prestito fino al termine della stagione ma con opzione di acquisto inserita nell'accordo tra i club. I londinesi, in difficoltà in questa stagione, si affidano dunque all'estro della stella 19enne.

Il comunicato ufficiale

"Siamo lieti di annunciare la firma di Mathys Tel in prestito dal Bayern Monaco, soggetto a nulla osta internazionale e permesso di lavoro. Il giovane attaccante, internazionale francese Under-21, si unirà al Club in prestito fino alla fine della stagione 2024/25 con un'opzione per rendere il trasferimento definitivo nell'estate. Indosserà la maglia numero 11.

Nato a Sarcelles, Francia, Mathys ha trascorso i suoi primi anni con JS Villiers-le-Bel, Paris FC, AS Jeunesse Aubervilliers e Montrouge FC 92 prima di entrare a far parte del settore giovanile dello Stade Rennais nel luglio 2020. Nell'agosto 2021, ha debuttato con la prima squadra del Rennes all'età di soli 16 anni, diventando il giocatore più giovane di sempre a scendere in campo per il club. Ha collezionato 10 presenze in tutte le competizioni per la squadra di Ligue 1 ed è sceso in campo contro di noi in una partita della UEFA Europa Conference League nel settembre 2021.

Attaccante versatile, Mathys è passato al Bayern Monaco nel luglio 2022 e, al suo debutto ufficiale il mese successivo, ha segnato il suo primo gol con la squadra tedesca, diventando il più giovane marcatore della storia del club. Nel settembre 2022, è diventato anche il più giovane giocatore di sempre a partire titolare in una partita di Bundesliga per il Bayern, e ha segnato, diventando il più giovane a realizzare una rete nella competizione per i bavaresi. Nella sua stagione di debutto con il Bayern, Mathys ha contribuito alla vittoria del titolo di Bundesliga e ha collezionato un totale di 83 presenze in tutte le competizioni, realizzando 16 gol.

A livello internazionale, ha giocato per la Francia dalle categorie Under-17 fino all'Under-21, e ha capitanato la sua squadra alla vittoria del Campionato Europeo Under-17 UEFA nel 2022", la chiosa dell'annuncio del club inglese.