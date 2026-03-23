Iran, oltre il calcio: Taremi ha scambiato la sua maglia con un giocatore israeliano

L'incontro di Super League greca tra l'AEL Larissa e l'Olympiacos ha riservato un momento interessante. Al triplice fischio che ha sentenziato il pareggio a reti bianche (0-0), l'attaccante iraniano Mehdi Taremi ha scambiato la sua maglia con un giocatore avversario. Si è trattato di Goni Naor, centrocampista israeliano che milita nell'AEL.

Nel corso del match, Naor ha disputato l'intera partita ed è stato spesso incaricato di marcare stretto l'ex centravanti dell'Inter, in particolare sulle fasi da fermo, secondo quanto riferito dal media israeliano Sport5. Nonostante questo duello serrato sul campo, i due giocatori hanno condiviso un gesto diventato classico nel calcio, ma che ha assunto una carica enorme alla luce del conflitto politico tra i loro Paesi d'origine.

La foto (allegata di seguito) ha fatto velocemente il giro del web, questo anche perché gli scontri diretti tra sportivi iraniani e israeliani rimangono estremamente rari. Secondo le informazioni di alcuni media israeliani, non è certo che Taremi sapesse che Naor fosse israeliano al momento dello scambio di magliette.

Ma il gesto consumato tra i due è stato interpretato come fatto simbolico, per lo sport che riesce a superare ogni barriera. Anche le tensioni geopolitiche di enorme attualità. Di recente invece l'ex Roma Sardar Azmoun è stato escluso dalla Nazionale iraniana dopo aver diffuso immagini del suo incontro con dei dirigenti politici emiratini.