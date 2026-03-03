Caso Taremi, interviene anche l'Olympiacos: "Non credete alle fake news e mostriamo rispetto"

Nelle scorse ore era emersa la notizia, poi smentita, di Mehdi Taremi che sarebbe stato pronto ad imbracciare le armi e ad arruolarsi nell'esercito per difendere l'Iran, bombardata nelle ultime ore dall'azione congiunta di Stati Uniti e Israele, e avrebbe già avvertito anche l'Olympiacos, club che detiene il suo cartellino .

Una notizia che è stata prontamente smentita in un primo momento dall'agente del calciatore Federico Pastorello, il quale ha dichiarato che i comunicati attribuiti al calciatore non riflettono la realtà della situazione e che lo stesso Taremi è totalmente concentrato sul suo lavoro ad Atene.

A corroborare le dichiarazioni dell'agente poi è intervenuto anche il vice presidente del club greco Konstantinos Karapapas che, attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha detto: "La prima vittima della guerra è sempre la verità. Non credete alle fake news e mostriamo rispetto sia per gli atleti che per tutte le persone le cui patrie sono in fiamme. Del resto stiamo parlando di un tema che tocca ogni paese del mondo e che influenza l'intero pianeta. P.S.: Purtroppo nessuno può prevenire ciò che viene scritto da qualsiasi persona a caso a cui viene in mente qualcosa, né tantomeno la sua diffusione".