"La prima vittima della guerra è sempre la verità": niente Iran, Taremi resta in Grecia

Hanno fatto scalpore ieri le dichiarazioni di Mehdi Taremi riportare da Tuttosport, in cui si ipotizzava che il club iraniano avrebbe comunicato al suo attuale club di essere pronto a partire per la guerra. "Il mio Paese ha bisogno di me", le parole che sono state attribuite all'ex Inter. Dichiarazioni forti per una volontà altrettanto forte di non fuggire dalla guerra, anzi.

Il chiarimento dell'agente Pastorello

Durante la giornata è arrivato il chiarimento di Federico Pastorello, agente dell'attaccante iraniano ex Inter. Il riferimento è alle presunte parole riportate da Tuttosport in cui il giocatore parlando con l'Olympiacos, suo attuale club, avrebbe confessato di essere pronto ad arruolarsi con l'esercito dell'Iran. "Nelle ultime ore, sono circolati comunicati attribuiti a Mehdi Taremi che non riflettono la realtà della situazione. Il giocatore è totalmente concentrato sul suo lavoro ad Atene e sul suo percorso professionale, con attaccamento e determinazione. In un momento delicato come questo, è importante evitare interpretazioni fuori dal contesto o ricostruzioni non accurate. Crediamo nel senso di responsabilità e nel rispetto di ognuno".

L'Olympiacos rafforza la posizione: "La prima vittima della guerra è sempre la verità"

A corroborare le dichiarazioni dell'agente poi è intervenuto anche il vice presidente del club greco Konstantinos Karapapas che, attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha detto: "La prima vittima della guerra è sempre la verità. Non credete alle fake news e mostriamo rispetto sia per gli atleti che per tutte le persone le cui patrie sono in fiamme. Del resto stiamo parlando di un tema che tocca ogni paese del mondo e che influenza l'intero pianeta. P.S.: Purtroppo nessuno può prevenire ciò che viene scritto da qualsiasi persona a caso a cui viene in mente qualcosa, né tantomeno la sua diffusione".