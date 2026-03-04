Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

"La prima vittima della guerra è sempre la verità": niente Iran, Taremi resta in Grecia

"La prima vittima della guerra è sempre la verità": niente Iran, Taremi resta in GreciaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 00:38I fatti del giorno
Simone Lorini

Hanno fatto scalpore ieri le dichiarazioni di Mehdi Taremi riportare da Tuttosport, in cui si ipotizzava che il club iraniano avrebbe comunicato al suo attuale club di essere pronto a partire per la guerra. "Il mio Paese ha bisogno di me", le parole che sono state attribuite all'ex Inter. Dichiarazioni forti per una volontà altrettanto forte di non fuggire dalla guerra, anzi.

Il chiarimento dell'agente Pastorello
Durante la giornata è arrivato il chiarimento di Federico Pastorello, agente dell'attaccante iraniano ex Inter. Il riferimento è alle presunte parole riportate da Tuttosport in cui il giocatore parlando con l'Olympiacos, suo attuale club, avrebbe confessato di essere pronto ad arruolarsi con l'esercito dell'Iran. "Nelle ultime ore, sono circolati comunicati attribuiti a Mehdi Taremi che non riflettono la realtà della situazione. Il giocatore è totalmente concentrato sul suo lavoro ad Atene e sul suo percorso professionale, con attaccamento e determinazione. In un momento delicato come questo, è importante evitare interpretazioni fuori dal contesto o ricostruzioni non accurate. Crediamo nel senso di responsabilità e nel rispetto di ognuno".

L'Olympiacos rafforza la posizione: "La prima vittima della guerra è sempre la verità"
A corroborare le dichiarazioni dell'agente poi è intervenuto anche il vice presidente del club greco Konstantinos Karapapas che, attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha detto: "La prima vittima della guerra è sempre la verità. Non credete alle fake news e mostriamo rispetto sia per gli atleti che per tutte le persone le cui patrie sono in fiamme. Del resto stiamo parlando di un tema che tocca ogni paese del mondo e che influenza l'intero pianeta. P.S.: Purtroppo nessuno può prevenire ciò che viene scritto da qualsiasi persona a caso a cui viene in mente qualcosa, né tantomeno la sua diffusione".

Articoli correlati
Altre notizie I fatti del giorno
Juventus, si riaprono i discorsi sul futuro di Vlahovic. Dusan è pronto al rientro... Juventus, si riaprono i discorsi sul futuro di Vlahovic. Dusan è pronto al rientro in gruppo
Coppa Italia, Inter fiacca e Como senza gol: si decide tutto al ritorno. Scelta di... Coppa Italia, Inter fiacca e Como senza gol: si decide tutto al ritorno. Scelta di Chivu e Fabregas
Lazio e Atalanta, tocca a voi. Sarri parla di futuro, Lotito al telefono... Palladino... Lazio e Atalanta, tocca a voi. Sarri parla di futuro, Lotito al telefono... Palladino insegue l'Europa
Perché Valenti fa fallo in Parma-Cagliari e contro il Milan no: Rocchi spiega a Open... Perché Valenti fa fallo in Parma-Cagliari e contro il Milan no: Rocchi spiega a Open VAR
Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli:... Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilico
"La prima vittima della guerra è sempre la verità": niente Iran, Taremi resta in... "La prima vittima della guerra è sempre la verità": niente Iran, Taremi resta in Grecia
Parte male il cammino dell'Italia verso il Mondiale: la bestia nera Svezia sbanca... Parte male il cammino dell'Italia verso il Mondiale: la bestia nera Svezia sbanca il Granillo
Serie A, classifica aggiornata: lotta salvezza apertissima, il Como fiuta la Champions... Serie A, classifica aggiornata: lotta salvezza apertissima, il Como fiuta la Champions
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
Le più lette
1 Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
2 Fabregas: "Bastoni fischiato perché gioca nell'Inter, la più forte d'Italia. Va protetto"
3 Inter, Chivu: "Mai pensato di mettere le due punte. Non volevo perderne un'altra..."
4 Parte male il cammino dell'Italia verso il Mondiale: la bestia nera Svezia sbanca il Granillo
5 Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilico
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Coppa Italia, Inter fiacca e Como senza gol: si decide tutto al ritorno. Scelta di Chivu e Fabregas
Immagine top news n.1 Perché Valenti fa fallo in Parma-Cagliari e contro il Milan no: Rocchi spiega a Open VAR
Immagine top news n.2 Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilico
Immagine top news n.3 Como-Inter 0-0, le pagelle: Nico Paz scompare, Valle non dormirà. Martinez spicca
Immagine top news n.4 Coppa Italia, troppa tattica e noia al Sinigaglia: 0-0 tra Como ed Inter. Ritorno cruciale
Immagine top news n.5 Milan, si ferma Gabbia: il centrale si è operato a Londra. I dettagli e i tempi di recupero
Immagine top news n.6 Inter, Marotta su Esposito: "L'Arsenal non ce l'ha chiesto, ma comunque è un nostro tesoro"
Immagine top news n.7 Como-Inter, formazioni ufficiali: Fabregas senza attaccante, Nico Paz c'è. Rivoluzione Chivu
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
Immagine news podcast n.2 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.3 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.4 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Vlahovic giusto per il gioco di Spalletti? Ecco cosa dicono gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina, ora si rischia grosso? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Fattori: "Fiorentina, devi attaccarti alle certezze. E invece Vanoli..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 marzo
Immagine news Serie A n.2 Como-Inter, Cesari: "Arbitraggio eccellente. Non c'è fallo di Bastoni su Nico Paz"
Immagine news Serie A n.3 Pellegatti: “Milan secondo a 57 punti, niente vergogna”. E lancia la sfida all’Inter
Immagine news Serie A n.4 Il palo di Darmian e l'errore di Valle: Como-Inter 0-0, se ne riparla al ritorno. Le immagini
Immagine news Serie A n.5 Fabregas: "Bastoni fischiato perché gioca nell'Inter, la più forte d'Italia. Va protetto"
Immagine news Serie A n.6 Inter, Chivu: "Mai pensato di mettere le due punte. Non volevo perderne un'altra..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Bonfanti e un primo gol pesante: "Felice, ma resta il rammarico per il risultato"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Rubinacci: "Brutta partita, chiediamo scusa. Le colpe sono mie"
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella, la gioia di Chiappella: "Il Modena ci ha fatto soffrire. Vittoria di cuore e unità d'intenti"
Immagine news Serie B n.4 Cesena ancora sconfitto: scatta la contestazione e la società non parla. Mignani resisterà?
Immagine news Serie B n.5 Monza, Bianco: "Siamo sulla strada giusta, l'espulsione di Azzi è corretta"
Immagine news Serie B n.6 Piacere Matteo Dagasso: doppietta all'Avellino alla prima da titolare col Venezia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati: il Vicenza cade ancora, ma Lecco e Brescia non ne approfittano
Immagine news Serie C n.2 Serie C, vincono Pergolettese e Arzignano. Pari in extremis per la Giana Erminio
Immagine news Serie C n.3 Cuoghi: “Vicenza dominante, Arezzo maturo. A Salerno servono uomini da grande piazza”
Immagine news Serie C n.4 Forlì-Livorno senza ospiti: scatta il divieto per i residenti livornesi
Immagine news Serie C n.5 Samb, l'ultimo a segnare nel derby con l'Ascoli fu Fattori: "Spero di vedere battuto il mio record"
Immagine news Serie C n.6 A Ravenna gara cruciale? No, ma la Pianese vuole i tre punti. Birindelli: "Servirà compattezza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Atalanta, i biancocelesti possono svoltare la stagione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Como Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Inter, dominio totale dei nerazzurri nei precedenti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Non solo l'Italia ko, i risultati delle qualificazioni Mondiali: goleade per Germania e Inghilterra
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Rammarico per il risultato. Ma guardiamo avanti con grandissima fiducia"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Svezia si conferma bestia nera: Angedhal stende un'Italia che si sveglia troppo tardi
Immagine news Calcio femminile n.4 Angedhal gela i seimila del Granillo: l'Italia va al riposo sotto per 1-0 contro la Svezia
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia-Svezia, le formazioni ufficiali: Cantore-Cambiaghi in avanti. C'è la baby Schroder
Immagine news Calcio femminile n.6 Svezia, il ct Gustavsson: "L'Italia ha fatto grandi passi avanti. È la partita più difficile del girone"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…