Zaini e lutto al braccio, Taremi e l'Iran commoventi: omaggio alle bambine morte a Minab

Più di un'amichevole, oltre il calcio. In tempi di conflitti efferati in Medio Oriente, l'Iran ha accusato recentemente gli Stati Uniti e Israele di aver lanciato razzi contro la scuola elementare a Minab nel primo giorno di guerra, lo scorso 28 febbraio. Secondo le autorità iraniane avrebbero perso la vita più di 170 persone, molte delle quali bambine, che il Paese ha condannato come atto "barbarico".

I gruppi per i diritti umani affermano che gli Stati Uniti siano responsabili dell'attacco aereo, mentre Washington ha avviato un'indagine sull'accaduto. Per ricordare la scomparsa delle bambine i calciatori della Nazionale iraniana che sono scesi in campo oggi per la gara amichevole contro la Nigeria (1-2) - con l'ex Inter Taremi in gol da titolare - hanno posato sul rettangolo verde con la fascia del lutto al braccio e il gesto simbolico degli zaini di scuola delle bambine morte.

Secondo il New York Times, l’attacco missilistico sarebbe stato causato da un errore delle forze armate statunitensi. Ad ogni modo resta l'omaggio carico di emozione e significato da parte dei protagonisti in campo, che lascia enormi riflessioni sul momento storico in corso. Tra conseguenze disastrose e spargimenti di sangue nel conflitto mediorientale.