Isco show e doppietta: cinquina all'Osasuna, il Betis scavalca il Real. È 2° con l'Atletico

Una partita senza storia, una cinquina del Betis che distrugge l'Osasuna all'8a giornata di LaLiga. Isco ha sbloccato il match dal dischetto dopo appena 10 minuti, Ezzalzouli ha raddoppiato, chiudendo per 2-0 la prima frazione. Un autogol di Budimir non ha sabotato l'ottima partita dei verdiblancos, che hanno dilagato con l'attaccante croato stesso, Garcia e nuovamente l'ex Real Madrid.

La doppietta del capitano anticipazione dell'ultimo sigillo forgiato da Morante (al debutto oggi), su assist dell'ex Arsenal Bellerin. I rojillos non si sono arresi e hanno continuato a cercare altri gol, creando qualche occasione pericolosa, senza però trovare la giusta precisione. Un successo formidabile per i padroni di casa della Cartuja, che hanno agganciato in pieno l'Atletico Madrid al 2° posto del campionato, valicando tra l'altro il Real Madrid di José Mourinho.

L’8ª giornata de LaLiga

Venerdì 9 ottobre

Malaga - Espanyol 1-1

Sabato 10 ottobre

Rayo Vallecano - Athletic Club sospesa

Alaves - Atletico Madrid 1-2

Barcellona - Getafe 3-0

Real Madrid - Villarreal 1-0

Domenica 11 ottobre

Elche - Celta Vigo 0-0

Real Sociedad - Deportivo De A Coruna ore 16:15

Real Betis - Osasuna ore 18:30

Racing Santander - Valencia 21:00

Lunedì 12 ottobre

Levante - Siviglia ore 21:00

La classifica de LaLiga

1. Barcellona - 24 punti (8 partite giocate)

2. Atletico Madrid - 19 punti (8)

3. Real Madrid - 18 punti (8)

4. Real Betis - 15 punti (7)

5. Siviglia - 13 punti (7)

6. Alaves - 11 punti (8)

7. Deportivo De A Coruna - 10 punti (7)

8. Real Sociedad - 10 punti (7)

9. Villarreal - 8 punti (8)

10. Athletic Club - 8 punti (6)

11. Getafe - 8 punti (8)

12. Rayo Vallecano - 8 punti (7)

13. Osasuna - 8 punti (7)

14. Espanyol - 8 punti (8)

15. Celta Vigo - 8 punti (8)

16. Racing Santander - 7 punti (7)

17. Levante - 5 punti (6)

18. Elche - 6 punti (8)

19. Valencia - 4 punti (7)

20. Malaga - 4 punti (8)

La classifica marcatori

12 gol - Raphinha (Barcellona)

7 gol - Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcellona), Camello (Rayo Vallecano)

6 gol - Roberto Fernandez (Espanyol), Zabiri (Racing Santander)