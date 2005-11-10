Ufficiale Kimpembe cambia maglia, ma resta in Qatar: ha firmato con l'Al-Kharaitiyat

Il centrale classe '95 lascia dopo un anno il Qatar SC e firma per una stagione con l'ambizioso club qatarino che punta alla promozione in massima serie

Dopo l’addio al Qatar Sc dopo appena una stagione per l’ex campione del Mondo Presnel Kimpembe ci sarà un’altra esperienza nel paese arabo. Il francese ha infatti firmato per una stagione con l’Al-Kharaitiyat, club che milita nella seconda divisione quatarina.

L'Al-Kharaitiyat ingaggia il francese Kimpembe per una stagione

"Il nostro club annuncia ufficialmente l'ingaggio del difensore francese Presnel Kimpembe, proveniente dal Qatar SC, per una stagione, in vista della nuova stagione sportiva. - si legge sul sito del club - Kimpembe è entrato a far parte del Qatar SC nel settembre 2025 provenendo dal club francese Paris Saint-Germain, e ha giocato con la squadra durante le competizioni del campionato di calcio del Qatar la scorsa stagione.

Il difensore francese si preannuncia come un importante rinforzo per la nostra difesa, vista la vasta esperienza maturata nel corso della sua carriera al Paris Saint-Germain, dove ha scalato le gerarchie del settore giovanile dal 2005, prima di approdare in prima squadra e contribuire alla conquista di numerosi titoli, tra cui otto campionati francesi, sette Coppe di Francia, sei Supercoppe di Francia, oltre alla Champions League vinta nel 2025.

Al-Kharaitiyat sta attualmente proseguendo la preparazione per la nuova stagione con un ritiro di allenamento esterno nella città di Gabala, nella Repubblica dell'Azerbaigian, che si protrarrà fino al 10 agosto, in preparazione ai prossimi eventi.

La nostra squadra inizierà il suo percorso nella nuova stagione affrontando l'Al-Shamal Future lunedì 24 agosto, nell'ambito del campionato QSL2".