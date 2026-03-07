Kimpembe sincero: "Mi piace molto Ronaldo, ma sono team Messi. Ero fuori di me al PSG"

Nella sua carriera al PSG, Presnel Kimpembe ha giocato con e contro i migliori al mondo. Nel suo periodo d'oro il difensore francese ha fatto faville, purtroppo frenato da troppi infortuni. Contrattempi che hanno avuto la meglio e lo hanno fatto separare con il club transalpino, trasferendosi in Oriente al Qatar SC fino al termine della stagione.

Nelle ultime ore è uscito sui social un video con l'influencer JustRiadh, nel quale Kimpembe ha preso una decisione ardua: a chi assegnare il suo cuore tra Lionel Messi, suo ex compagno di squadra tra l'altro, e Cristiano Ronaldo: "L'arrivo di Messi al PSG? Pazzesco... pazzesco... ero fuori di me. Team CR7 o Messi? Mi piacciono entrambi, ma direi team Messi", la sentenza di Kimpembe.

"È troppo forte. Mi piace molto "Cri Cri" (Ronaldo, ndr), mi piace tanto perché sai che è un lavoratore. Messi ci è nato. Anche "Cri Cri" ci è nato, ma l'ha modellato a modo suo", la precisazione dell'ex centrale del PSG. Ma la Pulga è un'altra storia: "Messi è 'troppo', fratello. Quando facevi i torelli con lui, la qualità tecnica... andavi a pressarlo ma lui aveva già visto tutto e ti faceva la finta... era troppo. Quando arriva al PSG sei felicissimo, ti dici: 'Il miglior giocatore del mondo è nella mia squadra'". Nulla di più sincero ed espressivo, stima e venerazione totale per il fuoriclasse rosarino.