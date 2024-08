Ufficiale Tanti saluti Germania: Kral atterra nella Liga spagnola, ufficiale il prestito all'Espanyol

Nuova vita per Alex Král. Il mediano ceco classe '98 ha scelto di lasciare la Bundesliga e i problemi riscontrati nella scorsa stagione all'Union Berlino. Ora per lui c'è l'Espanyol, con cui ha firmato ufficialmente in prestito

Il comunicato ufficiale. "L'RCD Espanyol e l'FC Unió Berlin hanno raggiunto un accordo per il centrocampista Alex Král (Kosice (Slovacchia), 19-05-1998) che giocherà in prestito con i biancoblu questa stagione. Král ha superato questo mercoledì la visita medica presso la Clinica Corachan.

Král attirò presto l'attenzione delle migliori squadre ceche e finì per firmare per lo Slavia Praga. Del Slavia è passato all'F.C. Spartak Mosca, dove ha trascorso due anni prima di partire a fine agosto per la Premier League per giocare in prestito al West Ham United F.C. Dopo il passaggio alla squadra londinese, il giocatore ha difeso i colori dell'FC Schalke 04 e Union Berlino. Internazionale al completo con la Repubblica Ceca, ha partecipato a Euro 2020.

Král sarà presentato la prossima settimana come nuovo giocatore dell'RCD Espanyol in data e ora da definire", la chiosa della nota del club di Barcellona.

Il saluto dell'Union Berlino. "Alex Král, centrocampista del 1. FC Union Berlin, si è unito all'RCD Espanyol Barcelona in prestito per la stagione in corso. Il club della capitale catalana è stato promosso nella prima divisione spagnola la scorsa stagione".