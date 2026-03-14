La cura Carrick al Manchester United funziona. Ratcliffe si espone: "Un lavoro eccellente"

Il co-proprietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, non ha nascosto la sua soddisfazione per l'attuale allenatore ad interim Michael Carrick, per il quale opinionisti e tifosi Red Devils si stanno spendendo in favore di una permanenza a lungo termine per l'impatto assolutamente positivo avuto finora. Lo United ha nominato Carrick a gennaio, dopo l'uscita di Ruben Amorim, con un contratto fino al termine del campionato ma dal suo insediamento il 44enne ha subito la sua prima sconfitta solamente nell'ultimo turno contro il Newcastle.

Tutto dopo aver riportato stabilità a Old Trafford e aver guidato il club fino al terzo posto in classifica in Premier League, in piena zona Champions League. E resta il favorito, a detta dei bookmaker, per la panchina da giugno in avanti. Interpellato da Sky Sports UK al GP di Cina a Shanghai su come valutasse il lavoro di Carrick, Ratcliffe ha risposto: "Sta facendo un lavoro eccellente. Sì, assolutamente".

Tuttavia, quando è stato incalzato sulla possibilità che Carrick ottenga il ruolo a tempo indeterminato, Ratcliffe non si è sbottonato: "Non rispondo su questo". Domani lo United affronterà una sfida chiave nella corsa alla qualificazione in Champions League contro l'Aston Villa, obiettivo che Carrick e la proprietà intendono centrare a tutti i costi. "Sì, chiaramente ci stiamo pensando. Ma mancano ancora sette o otto partite. C'è ancora strada da fare", ha concluso Ratcliffe.