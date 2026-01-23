Man' United, tifosi preparano la protesta più rumorosa di sempre: in 6.000 contro la proprietà

La tensione attorno al Manchester United è pronta a esplodere di nuovo. Migliaia di tifosi dei Red Devils hanno annunciato una grande manifestazione di protesta contro la proprietà del club, guidata da INEOS e dalla famiglia Glazer, in programma prima della sfida casalinga contro il Fulham. Secondo il gruppo organizzatore "The 1958", sono attesi oltre 6.000 sostenitori, con l’obiettivo di dare vita a quella che potrebbe diventare la più imponente protesta della storia del club contro i suoi dirigenti. Nel mirino non ci sono solo i Glazer, ma anche Jim Ratcliffe, inizialmente accolto come un possibile salvatore e ora accusato di aver tradito le aspettative.

Il collettivo contesta apertamente Ratcliffe di essersi "piegato ai Glazer", consentendo loro di restare al comando e diventando, di fatto, complice di oltre vent’anni di debiti, cattiva gestione e avidità finanziaria. Secondo "The 1958", il periodo di fiducia concesso a INEOS da una parte della tifoseria è stato "sprecato" e la situazione del club sarebbe oggi addirittura peggiorata.

La protesta avrà luogo nonostante il recente successo della squadra guidata da Michael Carrick nel derby contro il Manchester City, segno che i risultati sul campo non bastano più a placare il malcontento. I tifosi chiedono un cambiamento radicale nella governance, convinti che solo una svolta profonda possa restituire stabilità e identità a uno dei club più iconici del calcio mondiale.