Manchester United, a sorpresa potrebbero arrivare innesti: nel mirino anche Muharemovic

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:28
Michele Pavese

Il Manchester United ha preso la sua decisione. Dopo l'esonero di Ruben Amorim, la dirigenza dei Red Devils ha valutato diverse opzioni per la panchina, arrivando a un ballottaggio finale tra il ritorno di Ole Gunnar Solskjaer e quello di Michael Carrick, entrambe leggende del club. Alla fine, la scelta è ricaduta proprio sull’ex centrocampista inglese.

Carrick, che aveva già guidato la squadra da allenatore ad interim tra ottobre e dicembre 2021, è stato ufficialmente nominato tecnico della prima squadra fino al termine della stagione 2025/26. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato ufficiale del club nella giornata di ieri. A 44 anni, l’ex vice di José Mourinho si ritrova davanti a una sfida cruciale: rimettere ordine a Old Trafford e rilanciare una squadra reduce da mesi complicati. Consapevole che i risultati dei prossimi mesi potrebbero garantirgli una conferma più lunga, Carrick è pronto a cambiare volto allo United: secondo il Manchester Evening News, il nuovo allenatore intende proporre un calcio più offensivo, puntando su un 4-2-3-1 e ridando centralità a giocatori finiti ai margini o in difficoltà, come Kobbie Mainoo e Matheus Cunha.

Ma la vera svolta riguarda il mercato. Amorim aveva escluso qualsiasi intervento nella finestra invernale, ribadendo la volontà di proseguire con l’organico attuale. Una linea che, però, sembra essere stata accantonata. Come riporta The Guardian, il club è ora disposto a mettere a disposizione di Carrick un budget per rinforzare la rosa già a gennaio. Tra i nomi seguiti figura Ruben Neves dell’Al Hilal, valutato intorno ai 23 milioni di euro, anche se la concorrenza del Real Madrid resta forte. In prospettiva estiva, piacciono Elliot Anderson (Nottingham Forest) e Adam Wharton (Crystal Palace). In difesa, monitorati El Chadaille Bitshiabu (Lipsia) e Tarik Muharemovic (Sassuolo), mentre in attacco torna d’attualità la pista Karim Adeyemi, in uscita dal Borussia Dortmund.

Infine, lo United guarda anche al futuro: osservato con attenzione il 17enne Ederson Castillo del LDU Quito, considerato in patria il nuovo Moises Caicedo. Servirebbero circa 4,6 milioni di euro per portarlo a Manchester.

Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
