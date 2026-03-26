La MLS chiama Salah: "Parli con Messi e Muller per capire quanto sono felici e realizzati"

Non solo la Saudi Pro League, anche la Major League Soccer punta forte su Mohamed Salah. Dopo aver annunciato il suo addio al Liverpool, dove gioca dal 2017, l’attaccante egiziano di 33 anni è già oggetto di desiderio di diversi club. Tra questi, alcune franchigie americane starebbero provando ad anticipare tutti, come ha ammesso il commissario Don Garber al summit SBJ Business of Soccer di Atlanta: "Mi piacerebbe tantissimo vederlo da noi - ha detto Garber - sarebbe un giocatore straordinario per la MLS e possiamo offrirgli un ruolo all’altezza del suo talento".

Garber ha lanciato un vero e proprio appello a Salah: "Se decidesse di venire, lo accoglieremmo a braccia aperte. Gli consiglierei di parlare con Lionel Messi e Thomas Müller per capire quanto siano felici e realizzati qui". Negli ultimi anni, la MLS ha puntato molto su stelle europee over-30: Messi, Jordi Alba, Busquets e Suarez all'Inter Miami, Thomas Müller ai Vancouver Whitecaps, Son Heung-min e Hugo Lloris al Los Angeles FC, e tra qualche mese Antoine Griezmann all’Orlando City.

Per il momento, il futuro di Salah resta incerto. Il suo agente, Ramy Abbas, ha provato a spegnere le voci di mercato: "Non sappiamo dove giocherà la prossima stagione. Questo significa che nessun altro lo sa". La MLS spera però di convincere l'ex Roma e Fiorentina, facendo leva sull’esperienza positiva delle altre stelle in America. La corsa per assicurarsi il fuoriclasse egiziano è già ufficialmente aperta.