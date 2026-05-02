Liverpool, Salah ammette: "Addio? Ora sono felice di andarmene dalla porta principale"

Mohamed Salah ha annunciato a marzo che lascerà il Liverpool al termine della stagione, facendo calare il sipario per un'epoca d'oro durata 9 anni, scandita da due titoli di Premier League e dalla storica vittoria in Champions League. Con 257 gol e 122 assist in 440 presenze, l'ex Roma e Fiorentina se ne va non solo come uno dei più grandi giocatori nella storia del club, ma dell'intera Premier League.

Intervistato da Steven Gerrard, ex leggenda dei Reds, è intervenuto a TNT Sports e rivelato come l'ex capitano dell'Inghilterra gli abbia offerto preziosi consigli durante una cena per aiutarlo a trovare il modo migliore di chiudere il suo capitolo ad Anfield: "Sì, ora sono felice", ha detto Salah riguardo alla sua partenza. "Ricordo quella conversazione e l'ho apprezzata molto. Credo che la gente non sapesse che sei venuto a casa mia. Spero che la cena sia stata di tuo gradimento", ha scherzato l'egiziano. "Abbiamo avuto un bel confronto, mi hai dato la tua opinione e l'ho apprezzata davvero tanto. Sono felice di andarmene ora uscendo dalla porta principale; è un concetto che mi avevi accennato tu: andarsene alle proprie condizioni. Ricordo ancora quelle parole, quindi sì, sono soddisfatto... è tempo di andare".

Salah ha poi aggiunto: "Non sono invecchiato da un giorno all'altro; la scorsa stagione è stata incredibile. Sento di avere ancora molto da dare e valuterò cosa sia meglio per me. Ma vivendo questa stagione, ho sentito che questa fosse la cosa giusta da fare ora e sono in pace con me stesso. È stata un'annata dura per tutti noi e, sì, non voglio aggiungere molto altro". Il rendimento di Salah nella stagione 2025/26 - 12 gol e 9 assist tra tutte le competizioni - rappresenta il suo dato più basso da quando è arrivato nel club, in realtà, complici anche le frizioni avute con Arne Slot.