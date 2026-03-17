Un talento al giorno, Thiago Pitarch: la mente del Real Madrid Castilla

Nel Real Madrid si sta ritagliando sempre più spazio il promettente Thiago Pitarch, centrocampista spagnolo nato a Fuenlabrada nel 2007, cresciuto nelle principali cantere della Comunidad de Madrid prima di approdare alla 'Fabrica'. Dotato di grande intelligenza tattica, visione di gioco e capacità di distribuire il pallone con precisione, si distingue per la sua maturità nonostante l'età giovanissima, combinando un ottimo senso della posizione con una notevole resistenza fisica e un atteggiamento umile e combattivo.

La sua ascesa è stata fulminea: dopo aver impressionato nelle giovanili e nel Castilla, ha conquistato rapidamente la fiducia di Álvaro Arbeloa, debuttando in prima squadra e diventando presto una presenza fissa nel centrocampo del Real Madrid, persino in partite decisive di Champions League, aiutato anche dalla presenza del suo ex allenatore, nel frattempo 'salito' tra i grandi. La sua esplosione ha portato entusiasmo tra i tifosi, dimostrando come un canterano possa diventare in poco tempo un elemento chiave, capace di reggere la pressione dei grandi palcoscenici e di contribuire con qualità e personalità al gioco della squadra.

Nome: Thiago Pitarch

Data di nascita: 3 agosto 2007

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: centrocampista

Squadra: Real Madrid

Assomiglia a: Toni Kroos

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